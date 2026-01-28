Beşiktaş fokur fokur kaynıyor: Kriz patlak verdi, ‘Sergen Yalçın istifa etti’ iddiası

‘SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ’ İDDİASI
Fotospor’da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, Jota Silva transferi sonrasında istifa ettiği iddia edildi.
‘SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ’ İDDİASI
Fotospor’da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, Jota Silva transferi sonrasında istifa ettiği iddia edildi.
Beşiktaş’ta bunların yanı sıra bazı futbolcuların paralarını alamadığı ve maaşların ödenmesi için Tammy Abraham ve Demir Ege'nin satılmasına karar verildiği ifade edildi.
SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ: ‘OCAK AYINDA KİMİ İSTERSEN ALACAĞIZ’
Bu krizler patlak verirken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın önlem için teknik direktör Sergen Yalçın’ı karşısına aldığı ve "Ocak ayında kimi istersen alacağız" sözüyle ikna ettiği iddia edildi.
Başkan Serdal Adalı’nın ise Yalçın’a verdiği sözü tutmak için çalıştığı ifade edildi. Ancak rakamların çok yüksek olmasından kaynaklı transferde çıkmaza girildiği ve istenilen oyuncuların alınamadığı kaydedildi.
Gündeme gelen bir diğer iddia ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Yalçın’ı Reçber’in etkisinden kaçmak istediği. Transferde yapılan hatalardan kaynaklı yönetimin, Reçber’i göndermek istediği öne sürülüyor.
INSTAGRAM ÜZERİNDEN DM SAVAŞLARI
Özellikle "Instagram DM'leri üzerinden futbolcu menajerlerine ulaşılmaya çalışıldığı" iddiaları bizzat yönetim tarafından servis ediliyor iddiaları var.
Öte yandan Demir Ege Tıknaz (Braga’ya 7 milyon Euro) ve Tammy Abraham'ın (Aston Villa’ya 21 milyon Euro) transferlerinden gelen nakit akışı ile oyuncuların paraları ödendiği belirtildi