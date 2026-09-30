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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Avrupa Yakası hizmet binaları için 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Eyüpsultan’daki genel müdürlük kampüsünde toplu açılış yaptı. Programda lojistik merkezler, afet koordinasyon alanları, Beşiktaş Ek Hizmet Binası ve kampüs içindeki Sağlık Hizmet Binası devreye alındı. Toplam 6 tesis resmen hizmete girdi.

Konuşmaları Genel Müdür Doçent Doktor Şafak Başa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan yaptı. Başa, kampüsteki sağlık binasını heyete gezdirdi.

Başa, büyük şehrin güzellikleri kadar riskleri de olduğunu, bunların başında olası deprem ve afetlerin geldiğini belirtti. 2019’dan itibaren deprem gerçeğini göz ardı etmeyen bir çizgide çalıştıklarını anlattı.

Afet sonrası su ve atıksu hizmetinin sürmesi üç şarta bağlıdır: boru, vana, bağlantı parçası, araç ve ekipmanın doğru noktada hazır durması; müdahale ekiplerinin hızla yönlendirilmesi; birimler arası koordinasyonun kesilmemesi. Lojistik merkezler bu üç şartı aynı çatıda toplamayı hedefliyor.

Personelin ve yöneticilerin gelip çalışabileceği, toplantı yapabileceği, sevkiyatı buradan yönetebileceği yerler haline geldikleri için tesislere lojistik merkez adı verildi. Malzeme artık yağmur, kar, güneş ve diğer dış etkenlerden korunarak saklanacak. İhtiyaç duyulan ekipman doğru noktadan, doğru zamanda sahaya çıkarılacak.

Mahmutbey ve Silivri Parkköy’deki yönetim birimleri, kriz anında koordinasyonu tek merkezden yürütmeyi amaçlıyor. Bağcılar Mahmutbey, Eyüpsultan, Silivri Parkköy ve Selimpaşa’daki tesisler hem günlük arıza lojistiği hem afet toplanma-barınma-destek alanı olarak tarif edildi.



Başa, lojistik merkezlerin toplamının güncel fiyatlarla 292 milyon lira olduğunu söyledi. İçine konan malzemelerin bu tutara dahil olmadığını özellikle belirtti. Merkezi açmak yetmez, stok da gerekir.

Aynı törende açıklanan daha geniş paket, lojistik merkezler, sağlık hizmet binası ve koordinasyon alanlarını kapsıyor. Bu kalemlerin toplamı yaklaşık 500 milyon lira olarak verildi. Avrupa Yakası’nda 6 bin 600 metrekare sundurma ve 2 bin 500 metrekare kapalı lojistik alan kazandırıldığı belirtildi.

Mahmutbey’deki afet lojistik merkezi daha önce yerinde incelenmişti. 100 ton çelik kullanılarak depreme dayanıklı yapılan tesis 1200 metrekare kapalı alana sahip. Malzeme depolama ve arıza müdahalesini büyütmek, afet anında yönetim merkezi olmak üzere tasarlandı.



İSKİ Kampüsü içindeki Sağlık Hizmet Binası, çalışanların iş yeri hekimliği, diş hekimliği, eczane, acil yardım ve psikolojik danışmanlığa tek çatı altında ulaşmasını sağlayacak. Afet lojistiği sahayı, sağlık binası ise personelin kendi kapasitesini ayakta tutmayı hedefliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Mahmutbey’den Silivri Parkköy’e lojistik üslerini, Beşiktaş’ta depreme dayanıklı ek hizmet binasını ve kampüste sağlık tesisini aynı günde devreye aldı. Yapı bedeli 292 milyon, malzeme ayrı, paket toplamı yaklaşık 500 milyon lira.