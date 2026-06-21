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Kaynak: DHA

Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi. Binanın inşaatında çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin üzerine makara devrilmesi sonucu çöken iskele üzerinde bulunan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Türkoğlu ve Hamit Sarı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Hastanede tedavisi süren Abdullah Kaya da bugün yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybeden işçi sayısı 3’e yükseldi. İşçilerden Mustafa Olgun’un hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.