Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlaması beklenirken ısınmada sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumu belli oldu.

Beşiktaş Raschica'nın uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.