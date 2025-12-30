Yalova’daki baskın sonrası IŞİD’in Horasan kolu Türkiye’nin gündemine oturdu. Horasan koluna yönelik bir operasyonda itirafçı olan şahıs örgütün bütün faaliyetlerini detaylı bir biçimde anlattı.

İtirafçı olan Abdülmusair Gulboev örgütün, Türkiye’den Afganistan’a eleman taşınmasından sorumluydu. Afganistan’a gidecek olanların büyük çoğunluğu Türkiye’den İran’a, İran’dan Afganistan’a geçiş yapıyorlardı.

Tacik kökenli Abdülmusair Gulbeov bu geçişlerde, Afganistan’a geçmeye çalışan 4 Türk’ün Alevi kılığına girerek İran’a oradan da Afganistan’a geçmeye çalıştığını söyledi. Gulbeov ifadesinde şöyle anlattı: “Ahkam (Azeri uyruklu, 30-32 yaşlarında, kısa boylu, biraz kilolu, süt satıyor kapalı aracı var) isimli şahıs Yahya vesilesiyle bana ulaştı. Benden 4-6 kişilik Türklerin olduğu bir grubun geçiş belgelerini hazırlamamı istedi. Anas ile 2022 yılının 7. Yada 8. Ayında Huzurevi Metrosunun ilerisindeki kavşaktaki trafik ışıklarının orada buluştuk. Anas, süt sattığı beyaz renkli transit ile geldi. Bana geçişleri sağlayacak kaçakçılar için 2000 dolar para verdi. Bu Türk şahısların resimlerini bana attı ancak bu şahısların isimlerini söylemedi. Ben bu şahısların evraklarını hazırladım ve zamanı bilmediğim bir vakitte şahıslar sınırı geçtiler ancak İran sınırında çatışmalar olduğunu görünce geri döndüler ve Türkiye sınırında Türk askerlerine yakalandılar, Ayrıca Ahkam Bu Türk şahısları kaçakçılar Afganistan'a götürmedikleri için, Afgan evrakları hazırlamamı ve kaçakçılara ise bu şahıslar için Suriye Alevisi (Şii) olduklarını, önce Tahran akabinde ise Irak ülkesi Kerbela şehrine ziyaret edeceklerini söylememi istedi. Ancak bu şahıslar Tahran’dan Afganistan'a geçeceklerdi. Türk şahıslar geçemediğinden dolayı Yahya beni arayarak paralarını istiyorlar dedi.”

IŞİD terör örgütü Alevileri ve Şiileri kafir olarak nitelendiriyor. Buna rağmen Alevi kimliğine girmeleri dikkat çekti.



AKSARAY’DA IŞİD MEDRESESİ

Dosyadaki sanıklardan birisi de Muhammadsodık Shamsudımov. Tacik kökenli olan Muhammadsodık Shamsudımov liseden sonra Türkiye’ye geliyor ve IŞİD’e ait İstanbul’un göbeğindeki IŞİD medresesinde kaldı. Muhammadsodık Shamsudımov bu durumu ifadesinde şöyle anlattı:

“1998 yılında Tacikistan’da doğduğunu, eğitimini tamamladıktan sonra Rusya’ya gittiğini, 2018-2021 yılları arasında Rusya’da depocu olarak çalıştığını, 2022 Aralık ayında Türkiye’ye tek başına geldiğini, bir otele yerleştiğini ancak bu otelin pahalı olmasından dolayı otele yakın bir medresede kalabileceğinin önerildiğini, burada yaklaşık 14 gün kaldığını ve farklı milletlerden 30-35 kişinin burada bulunduğunu, medrese yetkilisinin kim olduğunu bilmediğini, bu medresede dini eğitim aldığını, bu süre zarfında ise telefonundan Avrupa’ya gitmek için araştırma yaptığını, Emo ve Telegram programları üzerinden tanımadığı Tacikistan uyruklu bir şahıs ile tanıştığını, bu şahsın kendisine vize işlemlerinde yardımcı olacağını söylediğini, bir müddet sonra medresede artık kalamayacağının söylenmesi üzerine Telegram’dan kendisine ulaşan Tacik şahsın kendisine yakalandığı Sultangazi’deki adreste kalabileceğini söylediğini, akşam saatlerine doğur ise Tacikistan uyruklu başka bir şahsın kendisini bulunduğu medreseden alarak yakalandıkları adrese getirdiğini (…)”