Dr. Melike Savaş ağustos ayında Bursa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına atandı. Savaş’ın ilk işi makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini kaldırmak oldu.

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu iddiayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması için Meclis'e soru önergesi verdi.

'KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURUMSAL HAFIZASINI GÖLGELEYEMEZ'

Atatürk portresininin kaldırılmasının; cumhuriyetin ve Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşundan bu yana yerleşen kurum kültürüne karşı bir tavır olarak algılandığını ve bu konuda Sağlık Bakanının açıklama yapması gerektiğini belirten CHP'li Pala, Atatürk’ün portresinin, Cumhuriyet’in değerleriyle kurumsal bağlılığın bir ifadesi olduğuna dikkat çekerek "kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumsal hafızasını gölgeleyemez” dedi. Pala, Memişoğlu’na, “Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra örgütleri ile bağlı kuruluşlarında makam odalarında Atatürk’ün portresinin duvara asılı olarak bulundurulmasına ilişkin bir düzenlemesi var mıdır?” diye sordu.

İYİ Partili Türkoğlu da, kamu kurumlarında Atatürk portresinin bulundurulmasının yalnızca bir teamül olmadığını ifade ederek aynı zamanda Cumhuriyetin ve devletin kimliğini temsil eden köklü bir kültür olduğunu vurguladı. Türkoğlu, Bakan Memişoğlu'na, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, makam odalarında Atatürk portresinin bulundurulmasına ilişkin yazılı bir düzenleme veya genelge olup olmadığını sordu. Memişoğlu'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.