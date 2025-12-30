Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada “200 yıl boyunca modernitenin sadece dış görüntüsünü, kılığını kıyafetini taklik etmeye çalışan bir dönem yaşadık, çok şükür ki, geldiğimiz noktada bu aydın sınıfı tasfiye oldu, ama, yeni bir aydın sınıfı ortaya çıkmış değil” dedi. Bilal Erdoğan'ın “Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği, yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var” açıklamasının yankıları sürüyor.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in "Peki kimdir bu “yerli ve milli” yeni aydın sınıfı?" diye sorarak yazdığı bugünkü yazısı dikkat çekti.

Özdil, Bilal Erdoğan'ın konuşmasında "yerli ve milli" aydın tipini tarif ederken "kafasında fesle dolaşan tımarhanelik Kadir Mısıroğlu"nu örnek gösterdiğini hatırlattı.

'SAPIKÇA YALAN...'

Özdil, 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi olan Mısıroğlu'nun üniversitenin televizyon kanalına çıkarak “1924 yılında camiler kapatıldı, Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” dediğini anımsatarak "sapıkça yalan" ifadelerini kullandı.

Mısıroğlu'nun “İsmet paşa döneminde, Çanakkale’de bir cami kerhane yapılmıştır, Sebilürreşad koleksiyonuna baksınlar, fotoğrafı var” dediğini hatırlatan Özdil, Sebilürreşad dergisinde böyle bir haber veya fotoğrafın olmadığına dikkat çekerek, Sebilürreşad dergisinin 2016 yılında yeniden yayınlanmaya başlandığını ve derginin arşivinde böyle bir haber veya fotoğraf olmadığını vurguladı.

Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Vakıflar Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili resmi açıklama yaparak “camilerin genelev olarak kullanıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır” dediğini ifade etti.

Mısırlığlu'nun açıklamasının yalandığına dikkat çeken Özdil "Yerli ve milli aydın denilen, yerli ve milli diye örnek gösterilen, işte bu." diyerek Bilal Erdoğan'a seslendi.

'BİLAL ERDOĞAN'IN BİR DAHA DÜŞÜNMESİNDE FAYDA VAR...'

Özdil "Dolayısıyla, “toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var” diyen, tımarhanelik arkadaşı örnek aydın olarak gösteren Bilal Erdoğan’ın, bir daha düşünmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.