Gazeteci İsmail Saymaz, Halktv canlı yayında Yalova'da 3 polisin şehit olduğu operasyonla ilgili ayrıntılara dikkat çekti.

'EMNİYET SİLAHLANMA AŞAMASINI NASIL KAÇIRDI?'

2024 yılında açılan, 2025 yılında biten bir davanın gerekçeli kararlarını işaret eden Saymaz, Yalova'daki terörist grubun emniyet tarafından 10 yıldır bilindiğini ifade etti. Emniyette aile mensuplarının Pakistan'a, Afganistan'a cihat sebebiyle gidebileceğinin bilgisi olduğunu söyleyen Saymaz'dan yetkililere bomba sorular geldi.

"Emniyet o halde silahlanma aşamasını nasıl kaçırdı?' diyen Saymaz "Burada karanlık bir evde var. Radikal eğilimlere sahip grubun eninde sonunda eline silah alması mümkün. İzmir'de bir çocuk daha önce karakol saldırısında 3 polisimizi şehit etti. Burada daha örgütsel bir yapı var. Bu istihbarat edilemedi mi?" diye sordu.

'ÇOK ENTERASYON BİR SAATTE OPERASYON YAPILDI'

"Göz önünde olan, emniyetin bildiği bir topluluk. Aile aradan geçen zaman içinde silahlanmış. Çok enterasan bir saatte operasyon yapıldı. Neden bu saatte gidildi? Bune gerektiren ne oldu? Bu önemli" ifadelerini kullanan Saymaz dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti:

"Polis, özel hareka timi, komandolarla birlikte, aynı anda yapılamaz mıydı? Buna dair bir açıklama gelir diye düşünüyorum.

Bu IŞİD hücresinin maalasef on yıllık bi geçmişi var. Anne ve babalarını kafir ilan edip vuracak kadar toplum açısından tehdit oluşturuyorlar."

'SEMPATİZAN DEYİP CEZA VERMEDİLER'

Saymaz teröristlere 'sempatizan' denilerek ceza verilmediğini belirterek "Devletin Terörle Mücadele Başkanlığının Bunlar Pakistan'a Afganistan'a kaçacak dediği, yurtdışına çıkış yasağı konulan. Cumhurbaşkanını din dışı ilan edecek kadar gözü dönmüş, askerin polisi kafir ilan eden adamları bunlar sempatizan deyip ceza vermediler." ifadelerini kullandı.