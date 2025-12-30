CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası üzerinden Demirören Grubu’na verilen ve tahsil edilemeyen kredinin defalarca yeniden yapılandırıldığını belirterek, borcun 2024 sonu itibarıyla 961 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası üzerinden Demirören Grubu'na sağlanan krediye ilişkin sosyal medya hesabından tepkide bulundu.

Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

AKP, devlete olan üç kuruşluk borçları nedeniyle icralık olan vatandaşlara karşı, aslan kaplan kesilirken; 2018 yılında Ziraat Bankası üzerinden Demirören Grubu’na verdiği 800 Milyon Dolar tutarındaki kredi tahsil edilemediğinde, süt dökmüş kediye dönüyor.

Peki bu devasa kredi borcuna ne oluyor? 2019’da yeniden yapılandırılıyor. Kredi faizi düşürülüyor. 2022’de yeniden yapılandırılıyor. Kredi faizi tekrar düşürülüyor. Vadesi 2036’ya uzatılıyor. Yani kıyak üstüne kıyak yapılıyor.

Sonuç: 31 Aralık 2024 itibariyle bu kredinin ulaştığı borç tutarı: 961 Milyon Dolar. Demirören Grubu, bir medya grubunu satın alıp AKP propagandası yapsın diye, tüm vatandaşlara çektirilen çileye bak.

Sayıştay Raporuna göre, 31 Aralık 2024 itibariyle kredi borcu: 33 milyar 910 milyon 995 bin 814 TL. Aynı tarihte dolar kuru: 35,28. Bu durumda 31 Aralık 2024 itibariyle kredi borcu: 961 milyon 196 bin 26 Dolar.