Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Captain Sigara Grubu’na bağlı ürünlerde zam yapıldığını duyurdu.

Captain Black sigara grubundaki fiyatlara 5 TL zam yapıldı. En ucuz sigara fiyatı 90 TL olurken, en yükseği ise 95 TL oldu. Zamlar 5 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

