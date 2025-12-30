İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Futbolda Bahis Operasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığını açıklamasıyla tam anlamıyla başlamıştı.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE OPERASYONU

Soruşturma kapsamında rofesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı belirtilmişti. Bu isimler arasında Süper Lig'de düdük çalan Ali Palabıyık da yer alıyordu.

Hakemlerden sonra süreç futbolculara kaydı. Galatasaraylı futbolcular Metehan Baltacı 9 ay, Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

MASAK incelemeleri sonrası yeni yapılan operasyonda Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Konyaspor'un Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ve Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan gözaltına alınıp tutuklandı.

Sağlık problemleri bulunan Ahmet Çakar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük de adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında

Bahis ve şike operasyonu ise son olarak 29 şüphelinin aralarında yer aldığı yeni bir operasyonla gündeme geldi. Tutuklananlar arasında Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Erden Timur’un da aralarında yer aldığı 18 kişi tutuklandı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR!'

Bu operasyonlara ilişkin ise gazeteci Sinan Burhan’dan bomba bir iddia geldi. Burhan TV100 canlı yayınında, “Önümüzdeki günlerde çok önemli bir teknik direktörün ismi bu bahis soruşturmasında geçecek. Çok önemli bir teknik direktör!” ifadelerini kullandı.