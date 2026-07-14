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Türkiye’de terörün finansmanıyla mücadele kapsamında yürütülen kısıtlamalardan biri, sınır ötesindeki ticari dengelerin gölgesinde dikkat çekici bir kararla sonuçlandı.

Resmi Gazete’nin 14 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile terör örgütü IŞİD bağlantısı gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Suriye uyruklu iş insanı Omar Alwaki hakkındaki karar resmen kaldırıldı. Alwaki hakkındaki kararda, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren fiillerin sebeplerinin ortadan kalktığı belirtildi.

ŞÜPHEDEN ÖTE BİR TEDBİR: FİİLLERİN SEBEPLERİ NE ZAMAN VE NASIL ORTADAN KALKTI?

Terörün finansmanıyla mücadele mevzuatı incelendiğinde, Türkiye'de bir şahsın veya kurumun mal varlığının dondurulması kararı adli, istatistiki ve istihbari somut delillere, uluslararası raporlara dayanıyor. IŞİD'in bölgedeki en aktif olduğu dönemlerde ticaret ve havale (informal para transferi) ağları üzerinden örgüte finansman sağladığı yönündeki tespitler, Alwaki hakkında bu ağır tedbirin uygulanmasına yol açmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son kararda yer alan "fiillerin sebeplerinin ortadan kalkması" ibaresi ise akıllarda soru işareti yarattı. Güvenlik ve hukuk kaynakları, Türkiye’de 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan mal varlığı dondurma kararlarının somut istihbari ve mali delillerle alındığına dikkat çekiyor. Nitekim Resmi Gazete’de yayımlanan son iade kararında, Alwaki’nin terörle bağının hiç olmadığı değil, "fiillerin sebeplerinin ortadan kalktığı" ifadesi kullanıldı.

IŞİD'E FİNANSMAN SAĞLARKEN GAZİANTEP TİCARET ODASINDA AĞIRLANDI

Omar Alwaki, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde inşa ettiği El Bab Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurucusu ve başkanı olarak biliniyor. Türkiye destekli bu devasa sanayi projesinin başında bulunan Alwaki'nin, IŞİD'e finansman sağlarken Türkiye'nin kurduğu El Bab Organize Sanayi Bölgesi'nin başkanı olmuştu. Alwaki, yine IŞİD'e finansman sağladığının değerlendirildiği bir dönem olan 2021 yılında Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı'nı makamında ziyaret etmişti.

Alwaki'nin ziyareti Gaziantep Ticaret Odası'nın sosyal medya hesabından bu şekilde duyurulmuştu

Alwaki, 2023'te getirilen mal varlığını dondurma kararına rağmen Türkiye'nin desteklediği sınır ötesi sanayi projesini yönetmeye devam etti. Suriyeli iş insanı Omar Alwaki hakkındaki tüm kısıtlamalar 14 Temmuz 2026 itibarıyla son buldu. Ancak bu karar, sınır ötesi ticaretin ve bölgesel aktörlerin "vazgeçilmezliği" karşısında, terörle mücadelenin gri alanlara çekilebildiğine dair ciddi bir örnek teşkil ediyor.