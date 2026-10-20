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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu; Alman kolluk kuvvetlerince IŞİD silahlı terör örgütüne finansman sağlamak suçundan 31 Mayıs 2023 tarihinde aralarında bir kısım Türk vatandaşı olan kişilerin de bulunduğu dört kadın ve üç erkek şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

IŞİD terör örgütünün Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı ‘Telegram’ isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığı ile toplanan bu bağışların finansal transfer hizmeti sağlayıcıları, online ödeme hizmetleri (WISE) veya diğer aracı kişiler aracılığıyla Suriye’ye aktarıldığı’ gibi hususlar ortaya çıktı.

16 şüpheliden 14’ü silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlamalarıyla yakalanarak gözaltına alındı.