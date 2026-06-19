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IŞİD, haftalık yayın organı El Naba'nın dünkü sayısında ABD'de devam eden Dünya Kupası'nı hedef alan bir başyazı yayımladı. "Şampiyonluk Kime Kazandırılacak?" başlıklı yazıda örgüt, turnuvayı "pislik ziyafeti" ve "ölümcül bir silah" olarak tanımladı.

Son aylarda saldırıları, operasyonları ve çatışmaları öne çıkaran IŞİD yayın organı, bu kez başyazısını Dünya Kupası'na ayırdı. Yazıda turnuva, Müslümanların inançlarını ve ahlaki değerlerini hedef alan bir kampanyanın parçası olarak sunuldu.

ABD KENTLERİ HEDEF GÖSTERİLDİ

KısaDalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, yazının dikkat çeken bölümlerinden biri, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan ABD kentlerine ilişkin ifadeler oldu. Taraftarlar, Dünya Kupası karşılaşmalarını reddetmeye çağrıldı. Yazıda "müminler önlerine çıkan fırsatları değerlendirsin" ifadesiyle, örgütün "yalnız mücahitler" (yalnız kurt) olarak tanımladığı sempatizanlarına da seslenildi.

Yazıda sadece futbol değil, eğlence kültürü, medya, popüler kültür ve Batı yaşam tarzı da hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump'a da atıf yapılan metinde, Dünya Kupası'nın sporun sınırlarını aşan bir "kültürel saldırı" olduğu ileri sürüldü.

FUTBOL KARŞITLIĞI YENİ DEĞİL

IŞİD'in futbol karşıtlığı yeni değil. Örgüt, Irak ve Suriye'de kontrol sağladığı dönemlerde futbol maçlarını yasakladı. Spor yayınlarını engelledi. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarına yönelik tepkisini propaganda yayınlarında sık sık dile getirdi. Hedef alan yazılara yer verildi.