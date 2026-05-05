Seyhan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı. Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yer alan avize satış mağazasında yaşanan olayda, bir kişi ağır yaralandı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, iş merkezindeki dükkana gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak 34 yaşındaki çalışan Nizamettin Alban'a hedef gözeterek ateş açtı. Başından ve göğsünden aldığı mermilerle ağır yaralanan Alban, kanlar içinde yere yığıldı.

SUÇ ORTAĞIYLA BİRLİKTE KAÇTI

Saldırgan, eylemin ardından dükkandan hızla uzaklaşarak iş merkezi önünde kendisini bekleyen bir otomobile bindi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında araçla olay yerinden kaçan şüpheli, izini kaybettirdi.

DURUMU KRİTİK: YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nizamettin Alban, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alban’ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş merkezindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Saldırganın kimliğini belirlemek ve kaçtığı aracı durdurmak için kent genelinde geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olayın sebebi henüz belirlenemezken, polis ekiplerinin araştırması çok yönlü devam ediyor.