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Kaynak: DHA

Gaziantep’in Değirmiçem Mahallesi’nde yer alan 5 katlı Halı Sarayı İş Merkezi’nin çatı katında, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ!

İş merkezinden yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İŞ MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ!

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir yandan da iş merkezi içerisindeki bütün ofisler tahliye edildi. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.