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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü'nde S.M.'ye ait evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.