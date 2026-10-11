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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantepli iş insanı Orhan Alpoğlu, Şanlıurfa'da yaptığı yatırımlarla ilgili ciddi iddialarda bulunarak Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na çağrı yaptı.

Üç yıl önce kentte yatırım yapmaya başladığını belirten Alpoğlu, yaklaşık dört ay önce Osman Eyüpoğlu ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişilerin işletmelerine el koymaya çalıştığını iddia etti.

"İŞLETMELERİME ÇÖKMEYE KALKTILAR"

Şanlıurfa'da Taşsaray Sıra Gecesi işletmesi, restoran ve Arda İsot tesisini kurduğunu anlatan Alpoğlu, işletmelerinin belgeli ve yasal olduğunu söyledi.

Alpoğlu, yaşananların ardından kendisinin ve oğlunun darbedildiğini, araçlarına zarar verildiğini ve iş yerinin kundaklandığını öne sürdü. İşletmelerinin önünde kalabalık grupların fotoğraf çekerek kendilerini hedef gösterdiğini de iddia etti.

Olaylarla ilgili savcılığa ses kayıtları sunduğunu söyleyen Alpoğlu; kamera görüntüleri, MOBESE kayıtları, ses kayıtları ve emniyet tutanaklarının bulunduğunu savundu.

Şikayetleri üzerine altı kez dosya açıldığını öne süren iş insanı, iddialarında adı geçen kişilerin ifadeye çağrılmadığını savunarak adli sürecin neden ilerlemediğini sordu.

"ŞANLIURFA'YA GİRERSE VURUN" İDDİASI

Alpoğlu, tehditlerin devam ettiğini ve Şanlıurfa'ya girmesi halinde vurulacağı yönünde mesajlar aldığını da ileri sürdü. İşletmelerinin isimlerinin değiştirildiğini, yeni vergi levhaları düzenlendiğini ve sahte kira sözleşmeleri kullanıldığını iddia ederek bunların araştırılmasını istedi.

Adalet ve İçişleri bakanlarına seslenen Alpoğlu, "Bir insanı darbetmek nedir? Mekanı kundaklamak nedir? Mala çökmek nedir? Tehdit nedir?" ifadelerini kullandı.

TANAL'DAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

YENİ PARTİ Milletvekili Mahmut Tanal da iddiaların ciddi olduğunu belirterek Şanlıurfa Valiliği, emniyet birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulundu.

Tanal, iddiaların ivedilikle araştırılmasını ve gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını isterken, konunun takipçisi olacağını ifade etti.