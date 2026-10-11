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“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle yaklaşık üç ay tutuklu kalan ve 19 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş, Amerikan gazetesi The New York Times'a (NYT) verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı.

28 Eylül'deki duruşmada “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamalarından ceza alan Göktaş, yaklaşık 88 günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakılmıştı.

"ÖNCELİĞİM CEZAEVİNDEN ÇIKMAK DEĞİLDİ"

Mahkemede yaptığı savunmanın tahliye ihtimalini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıldığını anlatan Göktaş, buna rağmen düşüncelerini açıkça dile getirmekten vazgeçmediğini söyledi.

Savunmasında yalnızca kendi yargılanma sürecine değil, ifade özgürlüğü tartışmalarına da dikkat çekmek istediğini belirten komedyen, cezalandırılma korkusuyla insanların konuşmaktan çekindiği bir ortamda özgürce konuşulabileceğini göstermek istediğini ifade etti.

"KENDİ KENDİME SANSÜR UYGULAMAYA BAŞLAMIŞTIM"

Mesleğinde tanındıkça daha temkinli davranmaya başladığını söyleyen Göktaş, zamanla kendisine otosansür uyguladığını fark ettiğini anlattı.

Bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirten komedyen, sahnede komik bulduğu konuları sonuçlarını düşünmeden yeniden dile getirmeye karar verdiğini söyledi.

Türkiye'de geçmiş yıllarda çok daha sert siyasi mizah örneklerinin televizyonlarda yayımlandığını hatırlatan Göktaş, son dönemde eleştiriye yönelik tahammülün azaldığını savundu.

"CEZAEVİNDE BİR SANİYE BİLE PİŞMAN OLMADIM"

Tutukluluk sürecinde gösterisinden dolayı pişmanlık yaşamadığını vurgulayan Göktaş, cezaevinde geçirdiği günlerin kendisine beklemediği bir özgüven kazandırdığını dile getirdi.

Yaşadığı sürecin zorluklarına rağmen kendisini yalnız hissetmediğini anlatan komedyen, düşüncelerini savunmanın kendisi açısından önemli olduğunu belirtti.

"BİZDE İPTAL KÜLTÜRÜ DE VAR, HAPİS DE"

Röportajda ABD'deki komedyenlerin ifade özgürlüğü ve sosyal medya tepkileri hakkındaki tartışmalarına da değinildi.

Amerikalı komedyenlerin Türkiye'dekilere kıyasla daha özgür olduğunu düşündüğünü belirten Göktaş, ABD'deki “iptal kültürü” tartışmalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Övünmek istemem ama bizde iptal kültürü de var, hapis de.”

LENNY BRUCE VE GEORGE CARLIN'E DEĞİNDİ

Mahkemedeki savunmasında Amerikalı komedyen Lenny Bruce'u örnek gösteren Göktaş, Bruce'un sahnedeki özgür tavrından etkilendiğini söyledi.

Doug Stanhope ve George Carlin'in de kendisine ilham veren isimler arasında bulunduğunu belirten komedyen, Sarah Silverman, Louis C.K., Mike Birbiglia ve Jerrod Carmichael gibi sanatçıları takip ettiğini aktardı.

CEZAEVİNDE YENİ GÖSTERİSİNİ HAZIRLADI

Yaklaşık üç aylık tutukluluk sürecini üretken geçirmeye çalıştığını belirten Göktaş, yeni stand-up gösterisi için 20 dakikalık içerik yazdığını açıkladı.

Hazırladığı bölümleri gelecek yıl sahnede kullanmayı planladığını söyleyen komedyen, cezaevinde yaşadıklarını gösterilerinin merkezine yerleştirmek istemediğini ifade etti.

Mizahın tek başına siyasi değişim yaratamayacağını ancak insanlara empati, cesaret ve motivasyon sağlayabileceğini belirten Göktaş, yaşadığı sürecin kendisi üzerindeki etkilerini anlamak için henüz erken olduğunu söyledi.