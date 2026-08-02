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Kaynak: İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Selçuk Öztürk, iş dünyasının mevcut ekonomik koşullar altında ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

“REEL SEKTÖR NEFES ALMAKTA ZORLANIYOR”

Öztürk, 70 meslek komitesiyle yapılan istişare toplantılarından elde edilen geri bildirimlere dayanarak, iş dünyasının zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladı. Yüksek faiz oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve finansman maliyetlerinin işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Birçok firma için finansmana erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade eden Öztürk, kredi bulabilen işletmelerin ise yüksek maliyetler nedeniyle bu kaynakları kullanmakta zorlandığını dile getirdi.

30 BİN ÜYEYLE İSTİŞARE: “TÜRKİYE’DE İLK VE TEK”

KTO’nun 48 toplantıyla 70 meslek komitesinin tamamıyla bir araya geldiğini belirten Öztürk, yaklaşık 30 bin üyeyle gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı istişare sürecinin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyledi.

Bu süreçte sektörlerin sorunlarının doğrudan sahadan gelen verilerle değerlendirildiğini vurguladı.

MALİYETLER ARTIYOR, KARLILIK DÜŞÜYOR

Ham madde, ara malı ve işçilik giderlerindeki artışın firmaların kârlılığını düşürdüğünü belirten Öztürk, iç talepteki yavaşlamanın da yatırım iştahını zayıflattığını ifade etti.

Döviz kuru ile maliyetler arasındaki dengesizliğin ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

“ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRMELİ AMA…”

Enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çeken Öztürk, bu süreç yürütülürken reel sektörün üretim kapasitesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Ekonominin tüm sektörlerinin birbirine bağlı olduğunu belirten Öztürk, bir alanda yaşanan sorunun zincirleme şekilde diğer sektörleri de etkilediğini söyledi.

NET MESAJ: PROGRAM GÜNCELLENMELİ

Öztürk, üç yıldır uygulanan ekonomi programının başarısının yalnızca enflasyon verileriyle değil, tüccar, sanayici ve esnafın faaliyetlerini sürdürebilme gücüyle ölçülmesi gerektiğini belirterek, ekonomi programının özel sektörün talepleri doğrultusunda güncellenmesi çağrısında bulundu.