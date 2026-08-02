DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; beraberindeki milletvekilleri, parti yöneticileri ve Ankara teşkilatı ile birlikte Güvenpark’ta oturma eylemi yapan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu ile Türkiye’nin 81 ilinden gelen vatandaşların sorunlarını dinleyen Babacan, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının şehit ve gazilerin kahramanlıkları sayesinde var olduğunu belirten Babacan, eşit haklar için yürütülen bu eylemi sonuna kadar destekleyeceklerini açıkladı.

"BÜTÇE BAHANESİ KÜLAHIMA ANLATILSIN"

Geçmişte uzun yıllar ülke ekonomisini yönettiğini hatırlatan DEVA Partisi lideri, bütçe kısıtlamalarının şehit yakınları ve gaziler için bir mazeret olamayacağının altını çizdi. Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi büyüktür. Bu meselenin bütçe tarafı gerekçe gösterilerek bir şey yapılmıyorsa, bunu külahımıza anlatsınlar. Üç bin, beş bin kişilik mağduriyetleri çözecek güce bu ülke sahiptir. Bu mesele adaleti yerine getirme, hakkı teslim etme meselesidir; para veya bütçe meselesi değildir."

"FAİZE 2 TRİLYON 740 MİLYAR LİRA ÖDENİYOR"

Ekonomideki zorlukların farkında olduklarını ancak önceliklerin yanlış belirlendiğini savunan Babacan, faiz ödemelerine dikkat çekerek, "Eğer bu yıl devlet bütçeden sadece faizi ödemek için 2 trilyon 740 milyar lira, yani yaklaşık 60 milyar dolar bulabiliyorsa, sizlerin taleplerinin bütçeye yük olmasından söz edilemez. Bunu laf eden de, bu işi bilen birisi olarak söylüyorum, külahıma anlatsın" dedi.

"RÜTBE VE STATÜ FARKI KABUL EDİLEMEZ"

Mevcut sistemdeki adaletsizliklere de değinen Babacan, hakların en üst tavandan verilmesi gerektiğini belirterek, "Şehitler arasında rütbe farkı düşünülemez, gözetilemez. Gazilerimiz arasında herhangi bir statü farkı uygulanamaz. Madem şehitlik için 'rütbelerin en yükseği' diyoruz, o halde hakların da tavan neyse o seviyeden karşılanması gerekir. Bu, insan olmanın ve bu ülkenin vatandaşı olmanın bir gereğidir" şeklinde konuştu.

"TEKLİFİ MECLİS'E BİZ SUNACAĞIZ"

İktidarın adım atmaması halinde devreye gireceklerini belirten Ali Babacan, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarının sözünü verdi:

"Bu haklı talebinizi Meclis çatısı altında savunmaya devam edeceğiz. Bu işin artık daha fazla bekletilmeye tahammülü yok. İktidar tarafından bir teklif gelmezse, Yeni Yol Grubu'ndaki 20 milletvekilimizin imzasıyla kanun teklifimizi Meclis'e sunacağız ve bu teklifin sonuna kadar arkasında duracağız."