Ekonomi programının uzun süredir uygulanmasına karşın temel hedefe ulaşılamadığını belirten Erdal Sağlam, başarısızlığın arkasındaki nedenleri ve yarattığı güvensizliği şu sözlerle özetledi:
Erdal Sağlam Türkiye ekonomisindeki büyük tehlikeyi açıkladı: Herkesi vuracak
Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, bu haftaki analizinde üç yılı aşkın süredir uygulanan programa rağmen enflasyonun düşürülememesinin ve uzun süren yüksek faiz ile ekonomik daralmanın yarattığı ağır bilançoyu kaleme aldı. Sağlam Türkiye ekonomisindeki büyük tehlikeyi açıkladı. İşte detaylar...Kaynak: ANKA
"3 yılı aşkın süredir uygulanan programa rağmen, enflasyondaki düşüş başarılı olamadı. Uzun süredir uygulanan yüksek faiz ve ekonomide başlayan daralma bankaların batık kredi sorununun görünür hale gelmesine neden oluyor. Başta sanayici ve KOBİ’ler olmak üzere, özel sektörden gelen şikayetlerin artmasına rağmen, faizler bir türlü düşürülemedi.
Ancak hem uygulanan politika yanlışlıkları hem de sürecin çok uzaması temel sorunu oluşturuyor. Bununla birlikte siyasette yaşanan sertleşme ve yargı kararlarının yönetime karşı güvensizliğin artmasına, bunun ekonomik sıkıntıların büyümesine neden olduğu da açık. Gelinen noktada, artık ileriye dönük ekonominin düzeleceğine ilişkin güvenin de giderek kaybolduğunu görüyoruz."
Batık Krediler Yüzde 5,5'e Ulaştı: KOBİ'ler Dar boğazda
Bankaların uzun süredir yapılandırmalarla kredileri batık kategorisine almamak adına direnç gösterdiğini ifade eden Sağlam, reel verilerin artık saklanamaz noktaya geldiğini vurguladı:
"24 Temmuz verilerine göre, tüketici kredilerindeki batık kredi oranı yüzde 5’in üzerine çıktı, yüzde 5,5 oldu. Bunun yanında, yaşanan sıkışıklıktan en çok zarar gören kesim olan KOBİ’lerin kredilerindeki batık oranı da yüzde 3,93 olarak belirlendi. Bu oranların önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha da büyümesi bekleniyor.
Özetle, sistemik risk haline gelebilecek bir tehlikenin ön işaretlerini almaya başladığımızı söyleyebiliriz. Bankaların karlılığı uzun süredir düşmeyen enflasyon, enflasyonun varlık değerlerini aşındırmaya devam etmesi ve artan batık krediler nedeniyle düşüyor."
Commerzbank'tan Kırmızı Alarm: "Riskler Tırmanıyor"
Türk bankacılık sektöründeki kırılganlıkların yabancı kuruluşların da merceğine takıldığını aktaran Erdal Sağlam, Commerzbank raporuna ve sıcak para akışına dikkat çekti:
"Commerzbank geçen hafta yayınladığı raporda, 'Türk bankacılık sektöründeki karlılığın zayıflaması ve sermaye tamponlarının daralmasının TL üzerindeki riskleri tırmandırdığı' analizini yaptı. Raporda, sektördeki kırılganlıkları finansal istikrar ve kur görünümü açısından yakından izlemek gerektiğinin altı çizildi.
Bu süre içerisinde son uyarılara rağmen, sıcak para girişinin devam edeceği anlaşılıyor. Çünkü yüksek faizin devam etmesi ve ekonomi yönetiminin kurlardaki baskılamayı sürdüreceği açık. Ancak tüm bu sorunların sistemik risk haline gelmeye başlaması halinde, sıcak para girişlerinin de artık azalacağı tahmin ediliyor."
"Temmuz Enflasyonu Yüzde 2 Civarında, Petrol Fiyatları Ağustos'u Tehlikeye Atıyor"
Piyasaların kilitlendiği enflasyon verilerine de değinen Sağlam, küresel ve bölgesel risklerin Ağustos ayını da olumsuz etkileyeceğini ifade etti:
"Gelen ilk veriler, Temmuz ayı enflasyonunun da yüzde 2 civarında açıklanacağını gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), cumartesi günü İstanbul Perakende fiyat artışları yüzde 2,06 olarak açıklandı. İTO’ya göre yıllık enflasyon hala yüzde 35’in üzerinde. TÜİK’in yarın açıklayacağı enflasyon rakamının yüzde 1,8-1,9 olması beklenirken, Temmuz sonu itibarıyla yıllık enflasyon rakamı da yüzde 32 veya bunun hemen altında bir rakam olarak açıklanacak.
İran’daki çatışmaların yeniden canlanması, ham petrol fiyatlarının hala 90 dolarlarda seyretmesi, Hürmüz geçişiyle ilgili çözüm bulunamaması, Ağustos ayına ilişkin beklentileri de kötüleştiriyor. Özetle, enflasyonla mücadele başarılı olmadığı gibi, uzun süren mücadelenin yarattığı yan etkiler durumu daha da ağırlaştırmış görünüyor."