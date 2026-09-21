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Kaynak: AA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, ekonomideki güncel gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

‘KESKİN BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMEMELİ’

Özdemir, faiz indirimi konusunda temkinli mesaj vererek, “Yüzde 37'lik politika faizi, reel piyasada yüzde 50'ye yakın bir kredi maliyeti yaratarak nihai tüketici fiyatlarını artırıyor. Finansmana erişim maliyetlerinin düşmesi arzulanmakla birlikte, OVP'de 88 dolar olarak öngörülen Brent petrolün jeopolitik risklerle 105-107 dolar bandına çıkması nedeniyle keskin bir faiz indirimi beklenmemeli. Faiz oranlarının kısa vadede yatay seyretmesi öngörülüyor” dedi.

‘ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR’

2008-2010 dönemindeki ucuz finansmanla yapılan yatırımlar ve değişen küresel tedarik zincirleri, sanayide ciddi bir atıl kapasite yarattığını ifade eden Özdemir, “fabrikaların tam kapasite çalışamaması, sabit işletme maliyetlerinin üretilen birim ürünlerin üzerine eklenmesine yol açarak verimliliği düşürüyor ve enflasyonu doğrudan körüklüyor” ifadelerini kullandı.

SANAYİ BAKANLIĞI'NA YETKİ ÇAĞRISI

Üretimdeki verimsizliği önlemek adına Sanayi Bakanlığı'nın yeni tesis kurulumlarında daha kısıtlayıcı yetkilere sahip olması gerektiğinin altını çizen Özdemir “Arz fazlası olan belirli sektörlerde yeni kapasite açılışına veya fabrika kurulumuna izin verilmemesi, mevcut atıl kapasite sorununun çözümü için kritik bir adım olarak görülüyor” şeklinde bakanlığa çağrıda bulundu.