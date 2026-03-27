Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.A. isimli iş adamının önünü keserek darp ve tehdit etmek suretiyle 3 milyon TL isteyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Ekiplerin 7 ikamet ile 2 iş yerine yaptığı baskında, "para istemek sureti ile yağma, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma ve tehdit" suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 44 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 1 adet pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.