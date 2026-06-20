Kaynak: Haber Merkezi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Koparan'ın yaşamını yitirmesinden sonra kamuoyuna yansıyan tanıklıklar, dilekçeler ve iddialar, genç öğretmenin görev yaptığı okulda yaşadığını öne sürdüğü sorunlara karşı uzun süre mücadele verdiğini ortaya çıkardı.

Soruşturmaların odağında, Okul Müdürü Melahat İleri yer alıyor. İleri’nin Koparan’a mobbing yaptığı iddiaları resmi başvurularla gündeme taşınırken, Koparan'ın çabaları, ölümünden sonra yürütülen soruşturmaların da merkezinde yer aldı.

Öte yandan Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş’ün Irmak öğretmenin taleplerini dikkate almadığı iddiasıyla kamuoyunda sert biçimde eleştirildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan’ın haberine göre, tüm bu gelişmelerle beraber mobbing iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma devam ederken, Bakanlık müfettişlerinin de soruşturmasının bitmediği öğrenildi. Ancak yetkililerin verdiği bilgilere göre, gözaltına alınarak serbest bırakılan ve açığa alınan okul müdürü Melahat İleri kadrosunun bulunduğu okula kademesi öğretmetmenliği düşürülerek geri dönerek göreve başladı.

'OKUL MÜDÜRÜNÜN DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI GÜNDEMDE'

Öte yandan Irmak öğretmenin taleplerini dikkate dikkate almadığı öne sürülen Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş’ün açığa alındığı öğrenilirken, Okul Müdürü Melahat İleri'nin de görevden uzaklaşması gündeme geldi.

Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa, soruşturma sürecinin tüm tarafların hukuku korunarak yürütülmesi gerektiğini belirtti. Akboğa, soruşturma sonuçlanmadan alınan bazı idari kararların fiili cezaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Akboğa, “Amacımız birilerinin linç edilmesi değil, tamamen adaletin sağlanması” dedi.

'GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Okul müdürünün öğretmen olarak görevlendirilmesi ve kademe düşürülmesine değinen Akboğa, itirazlarının verilen göreve değil, kararın zamanlamasına yönelik olduğunu kaydetti.

Akboğa, “Soruşturma henüz bitmeden bu hükmün uygulanması doğru değil. Yapılacak uygulamaların fiili bir cezaya dönüşmemesi gerekiyor. Sağlıklı bir soruşturma yürütülebilmesi için arkadaşımızın görevden el çektirilmesi çok daha uygun olur. Bu aynı zamanda kendi can güvenliği açısından da önemli” dedi.

'İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN AÇIĞA ALINMASI KARARI DOĞRU'

“Bir okul müdürü kendi öğretmenini başka bir yere gönderemez. Böyle bir yetkisi ya da etkisi yoktur. Bunu yapan idaredir” diyen Akboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunun sadece okul müdürüne yüklenmesinin de yanlış olacağını belirtti.

Akboğa, mobbing iddialarının okul müdürünün sorumluluğunda değerlendirilemeyeceğini savunarak, “Burada idarenin net bir ihmali var. Okul müdürü bu süreçte kullanılıyor ve yönlendiriliyor” iddiasında bulundu.

Akboğa, “Soruşturma devam ederken evraklara ve belgelere ulaşma, bunları değiştirme ya da manipüle etme ihtimali göz önünde bulundurulmalıydı. Bu nedenle ilk günden açığa alınmış olması gerekirdi. Bu gelişme olumlu” sözlerini sarf etti.