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Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avukat İrem Çiçek hakkında çıkarılan gözaltı kararına tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Düşünüyorum öyleyse varım artık düşünüyorum öyleyse tutuklayın oldu. Baskı rejimlerinin hep bir sonu olmuştur. Hiç bir zaman sonsuza değin devam etmez. Sonunda hukuk devleti ve demokrasi kazanacaktır” açıklamasında bulundu.

İREM ÇİÇEK HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Avukat İrem Çiçek hakkında, Alican Uludağ’ın Oğuzhan Uğur ile ilgili paylaşımını, sosyal medya hesabından yeniden paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verilmişti.

Söz konusu durumu, sosyal medya hesabından duyuran Çiçek, “Alican Uludağ'ın Oğuzhan Uğur gözaltı süreci sonrası yaptığı paylaşımı tekrar paylaştığım için hakkımda gözaltı kararı verildi. İfade verdim. Uğur’un gözaltı öncesi çektiği videoyu izlemenizi tavsiye ederim” ifadelerini kullanmıştı.

ALİCAN ULUDAĞ NE YAZMIŞTI?

Gazeteci Alican Uludağ, Oğuzhan Uğur'un AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Uludağ, söz konusu paylaşımında yargının işleyişini eleştirmiş ve paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Uludağ, daha sonra serbest bırakılmıştı.