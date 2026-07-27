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Avukat İrem Çiçek hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu kararın gerekçesinin Çiçek’in gazeteci Alican Uludağ’ın, Oğuzhan Uğur’un gözaltı sürecinin sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımını yeniden paylaşması olduğu öğrenildi.

“HAKKIMDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ”

Çiçek, gözaltı kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İrem Çiçek, paylaşımında “Alican Uludağ'ın Oğuzhan Uğur gözaltı süreci sonrası yaptığı paylaşımı tekrar paylaştığım için hakkımda gözaltı kararı verildi. İfade verdim. Uğur’un gözaltı öncesi çektiği videoyu izlemenizi tavsiye ederim.” İfadelerine yer verdi.

ALİCAN ULUDAĞ DA PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Alican Uludağ da, Türkiye’deki yargı düzenini eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle 21 Temmuz günü Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştı. Uludağ, paylaşımında Türkiye’de yeni bir yargı düzeni oluşturulduğunu ifade ederek yargı uygulamalarını eleştirmiş ve “Kimsenin hukuki güvencesi kalmadı. Oğuzhan Uğur olayında yaşadığımız tam da budur.” demişti.

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddialarıyla gözaltına alınan Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

OĞUZHAN UĞUR NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Temmuz’da adliyeye sevk edilmişti. Uğur, daha sonra çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla yürütülüyor.