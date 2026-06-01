İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Beyrut'a hiçbir askerin gönderilmeyeceğini, yolda olan askerlerin de geri çevrildiğini duyurdu.

Öte yandan Trump , üst düzel temsilciler aracılığı ile Hizbullah ile de görüştüğünü ifade etti. Trump, “Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti” dedi.

Trump, İranla görüşmelerin hızlı şekidle devam ettiğini de belirtti.

'ORAYA GİDİP HER YERE BOMBA YAĞDIRMAYACAĞIZ'

Öncesinde Amerikan NBC News kanalına kısa bir açıklama yapan Trump, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

'BEYRUT'A HİÇBİR ASKER GİTMEYECEK'

İranlıların savaşta değil masada "daha iyi" olduklarını dile getiren Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir. Beyrut'a hiçbir Asker gitmeyecek ve yolda olan tüm Askerler de halihazırda geri dönüyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının "sağlam" şekilde devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte "İran'ın devasa miktarda para kaybettiğini" ifade etti.

NETANYAHU'DAN LÜBNAN'DA SALDIRILARI GENİŞLETME TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan ve Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti.

Karar, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi’ni işgal etmesinin ardından gelmişti.

Netanyahu daha önce yayınladığı video mesajında saldırıların kapsamının genişleyeceği sinyalini vermiş ve “Talimatım, Hizbullah’ın kontrolünde olan bölgelerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İRAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Son olarak İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." demişti.