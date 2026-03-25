İran ile ABD arasında gerilim tırmanırken, Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran’ın üst düzey askeri yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere iddialarını kesin bir dille yalanladı.

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatem el-Enbiya Karargâhı tarafından yayımlanan mesajda, ABD ile herhangi bir anlaşmaya sıcak bakılmadığı açıklandı. Açıklamada, “Bizim gibi biri sizin gibi biriyle asla anlaşmaz” ifadeleri kullanıldı.

Ateşkese kapı kapandı

İran’a yakın kaynaklar, Tahran yönetiminin mevcut şartlarda ateşkesi kabul etmeyeceğini ve önceliğin sahadaki hedeflere ulaşmak olduğunu belirtti. İranlı yetkililer, savaşın ancak kendi belirleyecekleri şartlar altında sona erebileceğini vurguladı.

ABD’nin planına mesafe

ABD’nin, savaşı sona erdirmek için 15 maddelik bir planı Pakistan aracılığıyla İran’a ilettiği öne sürüldü. Ancak diplomatik kaynaklar, planın İran tarafından “sert” ve “maksimalist” bulunduğunu ifade etti. Özellikle nükleer programla ilgili maddelerin Tahran tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Dolaylı temas sürüyor

Taraflar arasında doğrudan görüşme yapılmazken, Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerin mesaj iletiminde rol aldığı kaydedildi. Buna rağmen İranlı yetkililer, resmi bir müzakere sürecinin başlamadığını dile getirdi.

Güvensizlik süreci tıkıyor

Uzmanlara göre iki ülke arasındaki derin güvensizlik, olası bir anlaşmanın önündeki en büyük engel. İran tarafı tazminat, nükleer faaliyetlerin tanınması ve uluslararası güvence talep ederken, ABD bu şartlara mesafeli yaklaşıyor.

Sahada hareketlilik sürüyor

Diplomatik girişimlere rağmen bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. ABD’nin Körfez’e yeni birlikler sevk ettiği, İran’ın ise geri adım atmaya niyetli olmadığı belirtiliyor.

Taraflar arasında temaslar sürse de mevcut tablo, kısa vadede kapsamlı bir anlaşmanın zor olduğunu gösteriyor.