ABD ve İsrail'in haftalardır devam eden saldırıları esnasında İran'ın yer altındaki füze üslerine erişimi engellenmeye çalışıldı. Yollar tahrip edildi, tünel girişleri bombalanarak toprak ve moloz altında bırakıldı. Fakat CNN'in incelediği uydu görüntüleri, İran'ın buldozerler, ön yükleyiciler ve damperli kamyonlar kullanarak bu tesislerin büyük bölümünü yeniden açtığını ortaya çıkardı.

“İRAN UZUN MENZİLLİ FÜZE KAPASİTESİNİ KORUYOR”

Uzmanlara göre İran'ın kısa sürede gerçekleştirdiği bu çalışmalar, ülkenin İsrail ve bölgedeki diğer hedeflere yönelik uzun menzilli füze kapasitesini koruduğunu gösteriyor. Öte yandan gelişmeler, yüksek maliyetli bombardıman operasyonlarının yer altındaki füze ağlarını tamamen etkisiz hale getirmekte yetersiz kalabileceğine işaret ediyor.

69 TÜNEL GİRİŞİNDEN 50’Sİ AÇILDI

CNN'in yaptığı araştırmaya göre İran, ABD ve İsrail'in 18 yer altı füze tesisinde kapattığı 69 tünel girişinden 50'sini yeniden kullanıma açtı.

Çatışmalar esnasında İranlı ekipler, kazı çalışmalarına yönelik saldırı riskine rağmen tünel girişlerini açmayı sürdürdü. Bu yöntemle ülke, savaş boyunca daha düşük yoğunlukta da olsa füze fırlatmayı devam ettirdi. Ateşkesin üzerinden geçen yedi haftadan sonra ise yeniden inşa faaliyetleri belirgin şekilde hız kazandı.

BASİT YÖNTEMLER KULLANARAK KISA SÜREDE AÇTILAR

Uydu görüntüleri, İran'ın yeniden açma çalışmalarında oldukça basit yöntemler kullandığını gösteriyor. İsfahan yakınlarındaki bir tesiste, ABD ve İsrail'in dört tünel girişini kapatmak için yoğun bombardıman gerçekleştirdiği görüldü. İki giriş çevresinde en az 18 bombardıman krateri tespit edilirken, daha sonraki görüntülerde damperli kamyonların bu kraterleri doldurduğu ve hasarlı yolların yeniden asfaltlandığı gözlendi.

İSTİHBARAT CAMİASI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Humeyn yakınlarındaki başka bir tesiste ise en az 10 iş makinesinin aynı anda çalışarak tünel girişlerini yeniden açtığı görüldü. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili de İran'ın yeniden yapılanma hızına dikkat çekerek, “İranlılar, istihbarat camiasının yeniden inşa için öngördüğü tüm süreleri aştı” dedi.

“20 YILDIR HAZIRLIKLIYDILAR”

Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Timur Kadyshev, İran'ın uzun yıllardır bu senaryoya hazırlandığını belirterek, “Bu tür bir savaşa 20 yıldır hazırlanıyorlardı. Çok iyi hazırlanmış durumdalar” dedi.