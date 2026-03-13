İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına mühimmat girdiğine ilişkin iddialar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, son günlerde basında yer alan haberlerin ardından konuya açıklık getirilmesi amacıyla değerlendirme yapıldığı belirtilerek İran’dan Türkiye’ye doğru herhangi bir mühimmat fırlatılmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz; İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır.”