İran’ın füze saldırısının ardından İsrail’in Hayfa kentindeki petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Saldırının hedefi olan Hayfa’da petrokimya tesisleri, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri duyuldu ve yoğun siyah dumanlar görüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar gördüğüne ilişkin bilgilerin yayımlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, termik santral ve elektrik santrali bacalarından yükselen siyah dumanlar dikkat çekti. Kanal 12, Hayfa’da bir düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik ile sağlık ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise İran’ın misillemesinde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, İran’dan füze fırlatıldığının tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken, vatandaşlardan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran’ın saldırısının ardından Hayfa’nın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenler çaldı. Bölgedeki muhabirler ayrıca başkent Tel Aviv ve Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.