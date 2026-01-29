İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, mevkidaşı Arakçi ile yapacağı görüşmelerde "Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri ve bölgesel güvenliği ele alacağı ifade edildi.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, "iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmelere ve İran'ın güvenliğine" değineceği belirtildi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Fidan'ın "Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için katkı sunmaya hazır olduğunu" belirtmesi öngörülüyor.

Görüşmede PJAK'ın İran'daki rolüne ve Gazze'nin durumuna da değinilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca, Suriye'de Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ve IŞİD mahkumlarının transferine de vurgu yapması öngörülüyor.

ABD-İRAN KRİZİ

İran’da 28 Aralık 2025’te para biriminin yüksek değer kaybı ve enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı protestolar sürüyor. Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybederken ABD Başkanı Donald Trump, yetkililerin protestocuları bastırması halinde İran'ı "acıyan yere çok sert vurmakla" tehdit etti. Trump, ABD'nin "yardıma hazır olduğunu" da söyledi.

Trump sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada devasa bir donanmanın İran'a yola çıktığı söyledi. Trump, İran yakınlarına gönderdikleri donanmanın Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük olduğunu vurguladı ve gerektiğinde "hızla ve şiddetle" görevini yerine getirmeye hazır olduğunu da ekledi.

İran Dışişleri Bakan Arakçi ise, tehdit altında müzakere etmeye hazır olmadıklarını, her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Hamaney'in kıdemli danışmanı ise "Amerika'nın her kaynaktan, her düzeyde gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylem savaşın başlangıcı sayılacaktır" dedi.