İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar şiddetle devam ediyor. Gelen bilgilere göre protestolarda binlerce kişi hayatını kaybederken ABD Başkanı Trump ise İran’a askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump sonrasında diplomasi seçeneğine dikkat çekse de askeri müdahalenin hala masada olduğu belirtiliyor.

Trump, bugün yaptığı son açıklamada ise devasa bir donanmanın İran’a ilerlediğini söyledi. İran yönetimine masaya gelmeleri konusunda çağrı yapan Trump, sosyal medyadan şunları söyledi:

"İran’a doğru büyük bir Armada ilerliyor. Hızlı şekilde, büyük bir güç, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük olan bu filonun başında, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor.

Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi hâlinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla ‘masaya gelir’ ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşma müzakere eder.

NÜKLEER SİLAH YOK. Zaman daralıyor, bu gerçekten hayati önem taşıyor. İran’a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN. Yapmadılar ve ‘Operation Midnight Hammer’ gerçekleşti; İran büyük bir yıkıma uğradı.

Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin

Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

Başkan DONALD J. TRUMP"