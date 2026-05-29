İran devlet ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bazı iddiaları yalanladı.

METİN HENÜZ ONAYLANMADI

İran tarafından yapılan açıklamada, “taahhüde karşılık taahhüt” çerçevesindeki metnin henüz İran’da onay aşamasında olduğu ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığı ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ücretsiz olarak gemi trafiğine açacağı yönündeki iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, metinde böyle bir düzenlemenin yer almadığı kaydedildi. İran’ın, yaptırımların kaldırılması halinde güvenlik, denetim ve hizmet süreçlerini kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yürüteceği aktarıldı.

NÜKLEER MALZEME İDDİASI YALANLANDI

Ayrıca Trump’ın İran’ın nükleer malzemeleri imha edeceği yönündeki açıklamasının da gerçeği yansıtmadığı, mutabakat zaptında böyle bir hükmün bulunmadığı vurgulandı.

12 MİLYAR DOLAR ŞARTI

Açıklamada, müzakerelerde en önemli başlıklardan birinin dondurulmuş 12 milyar doların ödenmesi olduğu, bu ödeme yapılmadan sonraki sürece geçilmeyeceği ifade edildi.

LÜBNAN VE ATEŞKES ŞARTI

İran ayrıca Lübnan’da Hizbullah’ın pozisyonuna uygun şekilde tam ateşkes sağlanmasının da şartlar arasında yer aldığını belirtti.

Tahran yönetimi, ancak bu koşulların karşılanması halinde yaptırımların kaldırılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasının gündeme gelebileceğini bildirdi.