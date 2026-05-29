Montella'ya çağrısı sonuçsuz kalmıştı: Sezonun flaş ismi Beşiktaş'a transfer oluyor
Süper Lig'de sezona damga vuran yıldız futbolcu, Beşiktaş'a transfer oluyor; her şey yeni teni adamın gelmesinin ardından netleşecek. Umut Bozok, geçtiğimiz haftalarda Dünya Kupası için Montella'ya çağrıda bulunmuştu fakat çağrı sonuçsuz kalmıştı. İşte detayları...
TAKIMINDAN AYRILIYOR
Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve takımının mucizevi bir şekilde ligde tutan 29 yaşındaki forvet oyuncusunun geçtiğimiz günlerde takımından ayrılacağı aktarılmıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.
MONTELLA'YA ÇAĞRISI SONUÇSUZ KALMIŞTI
Daha önce Montella'ya da çağrıda bulunan Umut'un talebi gerçekleşmemişti ve Dünya Kupası aday kadrosunda yer almamıştı.
Umut Bozok'un İtalyan teknik adama çağrısı şu şekildeydi:
"Tabii ki herkes bekler. Listede olsaydım herhalde bugün haberim olurdu. Milli takıma başarılar diliyorum. Olsam da olmasam da inşallah güzel bir Dünya Kupası geçer. Son haftalardaki performanslar sonrasında olmak isterim. Tabii iyi forvetler var milli takımda. İnşallah orada olurum."
Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin de geçtiğimiz haftalarda Umut Bozok için yaptığı açıklamada, "Bu performansına biraz daha erken başlayabilseydi, santrfor sıkıntı yaşadığımız bu süreçte milli takımın geniş kadrosunda yer alabilecek bir oyuncuydu. Montella hocamızın da bana göre oyun sistemine uygun bir oyuncu. Fizik ve mental olarak çok hazır olduğunu düşünüyorum. İyi ki bizim takımımızda" ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRİYOR
Beşiktaş’ta futbol direktörü Önder Özen’in, Eyüpspor forması giyen Umut Bozok için devreye girdiği ve 29 yaşındaki golcü oyuncuya “Hiçbir yere imza atma, bizi bekle” mesajını ilettiği iddia edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ayrılığının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen’in, siyah-beyazlılar adına transfer çalışmalarına başladığı belirtildi.
Yeni Asır’da yer alan habere göre Özen, forvet transferi kapsamında İkas Eyüpspor’da forma giyen Umut Bozok ile ilgilendi. Daha önce Trabzonspor’da da oynayan deneyimli golcüyle yüz yüze görüşme yaptığı ifade edilen Özen’in, oyuncuya Beşiktaş’a transferi için beklemesi yönünde mesaj verdiği öne sürüldü.
UMUT BOZOK'UN SEZON KARNESİ
Umut Bozok, bu sezon Eyüpspor formasıyla 33 maça çıktı ve bu süreçte takımına 8 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.