İran, Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırıların ardından bölge için kritik bir uyarıda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olası bir nükleer sızıntının etkilerinin yalnızca İran’la sınırlı kalmayacağını belirtti.

Arakçi, yaptığı açıklamada, radyoaktif serpintinin rüzgar ve deniz akıntıları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerini etkileyebileceğini ifade etti.

“SU KAYNAKLARI RİSK ALTINDA”

İranlı yetkililer, Körfez ülkelerinin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü deniz suyunu arıtan tesislerden karşıladığını hatırlatarak, Basra Körfezi’ne karışacak bir sızıntının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Bu kapsamda, düşük seviyeli bir radyasyonun bile milyonlarca insanın su kaynaklarını tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

IAEA: ŞU AN ARTIŞ YOK

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), mevcut durumda reaktör çekirdeğinde hasar tespit edilmediğini ve radyasyon seviyelerinde artış gözlenmediğini açıkladı.

Ancak uzmanlar, nükleer tesislerin hedef alınmasının riskleri artırdığına dikkat çekerek, olası bir kazanın bölgesel etkiler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.