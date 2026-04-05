Konut kredisi kullanmak isteyenler için başvuru dosyasında yer alan belgeler sürecin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.
Konut kredisi çekeceklere uyarı: Başvuru iptal olabilir
Konut kredisi başvurusunda belgeler kritik rol oynuyor. Eksik veya hatalı evraklar işlemi uzatıyor, başvuruyu beklemeye alıyor hatta iptal ettirebiliyor. Uzmanlar tam hazırlık uyarısı yaptı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Uzmanlara göre, evraklarda yapılacak hatalar ya da eksiklikler işlemlerin uzamasına, başvurunun beklemeye alınmasına hatta tamamen iptal edilmesine neden olabiliyor.
BANKALARIN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre bankalar, kredi talebinde bulunan kişinin finansal durumunu incelerken aynı zamanda satın alınacak taşınmazın hukuki durumunu da mercek altına alıyor.
Bu kapsamda gelir belgeleri ile tapu ve imar evraklarının doğru ve eksiksiz şekilde sunulması gerek.
BAŞVURU ÖNCESİ HAZIRLIK VURGUSU
Uzmanlar, kredi sürecinde sorun yaşanmaması için başvuru öncesinde tüm belgelerin kontrol edilmesini öneriyor.
Konut kredisi çekeceklerin evraklarının tam ve doğru hazırlanmasının, işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesinde belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.