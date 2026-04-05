Üç büyükşehirde barajlardaki doluluk oranları, son yağışların etkisiyle sınırlı yükseliş gösterse de genel görünüm düşük seviyelerin sürdüğünü ortaya koyuyor. 5 Nisan 2026 tarihli veriler, mevcut tabloyu gözler önüne serdi.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, İzmir, Ankara (5 Nisan 2026)
Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki baraj doluluk oranları yeniden gündeme taşındı. Önceki aylara göre seviyelerde artış görülürken, güncel veriler İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından açıklandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre 5 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı %68,87 olarak ölçüldü. Son günlerde sınırlı değişimler görülse de oranların önceki haftalara kıyasla büyük ölçüde stabil seyrettiği belirtildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %91,86
Darlık: %84,59
Elmalı: %93,54
Terkos: %54,04
Alibeyköy: %66,35
Büyükçekmece: %52,2
Sazlıdere: %44,32
Istrancalar: %97,19
Kazandere: %68,17
Pabuçdere: %49,37
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU tarafından 5 Nisan 2026 tarihinde açıklanan verilere göre, İzmir’deki barajların doluluk oranı yüzde 43,15 olarak ölçüldü. Kentteki barajlara ait güncel su seviyeleri kamuoyu ile paylaşıldı.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %44,97
Balçova Barajı: %85,67
Ürkmez Barajı: %100
Gördes Barajı: %36,31
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %76,98
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ tarafından 5 Nisan 2026 tarihinde yapılan açıklamada, başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 36,00 olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca aktif kullanılabilir su miktarının yüzde 28,55 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %64,17
Çamlıdere: %30,48
Eğrekkaya: %69,00
Kargalı: %100
Kavşakkaya: % 50,79
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %32,19
Peçenek: %26.44
Türkşerefli: %5,20