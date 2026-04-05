Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, su kaynaklarının gelecekte çok daha stratejik bir hâle geleceğini belirterek dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Memiş’e göre su, yakın gelecekte Bitcoin ve altın gibi değerli bir yatırım aracı ve emtia haline gelecek.

KÜRESEL ISINMA VE SU KAYNAKLARINDAKİ BELİRSİZLİK

Memiş, Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranlarını artırdığını hatırlattı. Ancak bu artışın kalıcı olup olmadığını sorguladı:

“Yılın ilk çeyreğinde hamdolsun güzel bir yağmur gördük Türkiye genelinde. Barajlardaki doluluk oranları artıyor ama ne zaman? Şimdilik. Yarın bugün nasıl bir küresel ısınmayla karşı karşıya kalacağız bilmiyoruz. Yaz aylarında tekrar mütalaa ederiz veya şu andaki barajlardaki doluluk oranını sıcaklıkla alakalı buharlaşmayla tekrar nasıl yok olacak, onu önümüzdeki dönemde görürüz.”

Uzman, küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının hızla azalabileceğini ve bu durumun uzun vadeli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

2027’DE YENİ SU YASALARI VE SIKI DENETİMLER GELİYOR

İslam Memiş, bütün ülkelerin 2027 yılı itibarıyla su kaynaklarını koruma amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapacağını öngörüyor. Bu düzenlemelerin altyapısının zaten hazırlandığını belirten Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bütün ülkelerin artık 2027 yılı itibariyle su ile alakalı yeni yasal düzenlemeler yapacağını ben düşünüyorum. Bunun altyapıları bütün ülkeler tarafından bence hazırlandı. Özellikle bu yeni yasal düzenlemelerle birlikte herkes kuyu sularını kafalarına göre harcamayacak veya normal suları herkes kafasına göre harcayamayacak.”

Bu düzenlemelerle birlikte su kullanımının daha sıkı denetlenmesi ve israfın önlenmesi bekleniyor.

SU, 2027’DE EMTİA PİYASASINA DAHİL OLACAK

Memiş’in en çarpıcı açıklaması ise suyun ticari bir emtia hâline geleceği yönünde oldu. Uzmana göre 2027 yılı, suyun petrol gibi alım-satımının yapıldığı, grafikleri olan bir yatırım piyasasına dönüşeceği dönüm noktası olabilir:

“Özellikle su, bence 2027 yılında bir emtia piyasasına dahil olacak. Yani suyu aynı petrol gibi grafikleri olan, alın-satımı olan, yatırım piyasası hâline getireceklerini ben düşünüyorum.

”Memiş, suyu “geleceğin Bitcoin’i” ve “geleceğin altını” olarak nitelendirerek, yatırımcıların bu alana odaklanması gerektiğini ima etti.

İslam Memiş’in açıklamaları, küresel iklim değişikliği, artan su kıtlığı ve kaynak yönetimindeki değişimlerin yatırım dünyasını nasıl etkileyebileceğine işaret ediyor. Su hisseleri, su teknolojileri ve ilgili sektörler önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebilir.