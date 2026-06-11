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Kaynak: AA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) yayımladığı bilgilere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında kritik bir karar aldı. Yapılan resmi açıklamada, ateşkes koşullarının ihlal edilmesi gerekçe gösterilerek boğazın gemi geçişlerine tamamen kapatıldığı bildirildi.

"AMERİKAN DÜŞMANI ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kapatma kararının arkasındaki nedene dikkat çekildi. Açıklamada, "Amerikan düşmanının ateşkes koşullarını tekrar tekrar ihlal etmesinin ardından, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

GEMİ TRAFİĞİNE YÖNELİK SERT UYARI

Alınan karar doğrultusunda deniz trafiğine yönelik çok net kısıtlamalar getirildi. Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi sınırları içinde yer alan demirleme sahalarından ayrılmaması gerektiği belirtilen askeri açıklamada, kurallara uymayanlara yönelik olarak, "Hürmüz Boğazı'na yaklaşmak, düşmanla işbirliği olarak kabul edilecektir." uyarısında bulunuldu.