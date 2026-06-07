İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

ABD ile İsrail'in ateşkese ve diyaloğa inanmadığını belirten Kalibaf, "Ne ateşkese bağlılar ne de diyaloğa inanıyorlar. Deniz ablukasını sürdürerek ve Lübnan'la ilgili anlaşmaları ihlal ederek yalnızca güç dilinden anladıklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin her zamanki gibi mücadeleye hazır olduğunu kaydeden Kalibaf, "İran milletine yönelik deniz ablukası ve ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık, ABD'nin ve rejimin bölgedeki üslerini ve varlıklarını meşru hedefler haline getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz.” ifadeleriyle tepki göstermişti.