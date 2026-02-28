İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarının kullanılmasına izin veren bölge ülkelerinin Tahran tarafından "meşru hedef" olarak değerlendirileceğini ifade etti.

'MEŞRU HEDEF SAYILACAK'

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Iraklı yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Arakçi, bölge ülkelerine, ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirebileceği operasyonlarda kendi tesis ve topraklarının kullanılmasına engel olma sorumluluklarını hatırlattı.

İran Dışişleri Bakanı, İran ordusunun operasyonların hangi noktadan başlatıldığına özel önem verdiğini ve İran'ın savunma adımlarına karşı atılacak her türlü girişimin meşru hedef sayılacağının altını çizdi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu gün içerisinde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef almıştı.