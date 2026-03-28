İran, İsrail’e yönelik misillemelerini hız kesmeden sürdürüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran İsrail’in merkez bölgelerine parça tesirli mühimmat taşıyan çok sayıda füze ile yeni saldırılar düzenledi.

Önlenemeyen bazı füzeler yerleşim bölgelerine isabet ederken, Magen David Adom ambulans servisi Tel Aviv’i hedef alan bir saldırı sırasında sığınakta olmayan 60’lı yaşlarındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca en az 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların yol açtığı hasar amatör kameralara yansıdı.