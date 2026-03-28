Dünya Kupası bileti alan İsviçre ile Almanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 7 gole sahne olan karşılaşma futbolseverleri adeta soluksuz bıraktı.

Mücadeleye Florian Wirtz damgasını vururken Julian Nagelsmann'ın Sane resti de gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Kusursuz bir bitiriş! Ndoye, İsviçre'yi, Almanya karşısında öne geçiren golü kaydediyor! ⚽ pic.twitter.com/axWk2ZQfci — S Sport Plus (@ssportplustr) March 27, 2026

DAN NDOYE GOL PERDESİNİ AÇTI

İsviçre'nin Basel kentinde St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi İsviçre hızlı başladı. İsviçre'nin 17. dakikada geliştirdiği atakta; sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dan Ndoye düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek gol perdesini açan isim oldu.

Jonathan Tah'dan harika bir kafa vuruşu, Almanya eşitliği sağladı! ⚽ pic.twitter.com/SCKgqzwfvK — S Sport Plus (@ssportplustr) March 27, 2026

ALMANYA TAH'IN KAFA GOLÜYLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Almanya 25. dakika Florian Wirtz'in arka direğe yaptığı ortayı Jonathan Tah'ın kafa vuruşuyla gole çevirmesiyle maçta eşitliği yakaladı.

Embolo sahneye çıktı, İsviçre bir kez daha üstünlüğü ele aldı! 🔥 pic.twitter.com/KDpuE6M2vt — S Sport Plus (@ssportplustr) March 27, 2026

WIDMER EMBOLO'YA 'AL DA AT' DEDİ

İlk yarıda son dakikalara girilirken organize paslaşmalarla rakip sahaya yerleşen İsviçre, Widmer'in kale önüne yaptığı ortada Breel Embolo'ya 'al da at' demesiyle yeniden öne geçti.

Wirtz’den matematiksel bir pas, Gnabry’den usta işi bitiriş! 🪄 pic.twitter.com/LLkL4dgTc6 — S Sport Plus (@ssportplustr) March 27, 2026

WIRTZ WIDMER'E NİSPET YAPARAK KLASINI KONUŞTURDU

Widmer'in bu harika ortasına Wirtz'ten yanıt gecikmedi. Liverpoollu yıldız defans arkasına kaçan Gnabry'i milimetrik usta işi bir pasla kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Gnabry de bu harika ikramı geri çevirmeyerek 45+1'de attığı golle ilk yarının sonucunu belirledi.

Florian Wirtz, ceza sahası dışından inanılmaz vurdu Almanya 3-2 öne geçti! 🧙 pic.twitter.com/t1302KwYGT — S Sport Plus (@ssportplustr) March 27, 2026

ALMANYA İLK KEZ ÖNE GEÇTİ

Almanya ikinci yarıya Florian Wirtz'in iyice sazı eline almasıyla birlikte ağırlığını koydu. Karşılaşmanın 61. dakikasında Wirtz gecenin en güzel gollerinden birine imza atarak ceza sahası dışından uzak köşeye füze gönderdi. Kaleci Kobel elinden geleni yapmasına rağmen topun direğe çarparak filelerle buluşmasını engelleyemedi.

MONTEIRO AYNI GÜZELLİKTE CEVAP VERDİ

Maçta ilk kez öne geçen Almanya, bu kez de Joël Monteiro'nun 78'de uzaklardan çektiği sert şutla attığı müthiş golle üstünlüğünü koruyamadı.

GECENİN YILDIZI WIRTZ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Buna rağmen gol düellosunda skoru belirleyen isim gecenin de yıldızı Florian Wirtz oldu. Wirtz'in 84. dakikada ceza sahası içerisinde ilk golündeki aynı köşeye gönderdiği top Almanya'ya 4-3'lük galibiyeti getirdi.

NAGELSMANN'IN SANE RESTİ

Maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla Almanya'nın 4 golünde imzası bulunan Wirtz'in yanı sıra en çok çok konuşulan konulardan bir diğeri de Juliann Nagelsmann'ın Leroy Sane tercihi oldu.

Alman futbol kamuoyunda Sane'nin milli takıma çağrılması eleştirileri beraberinde getirmişti.

Sane yerine genç oyunculara şans verilmesi konusunda Alman futbolunun birçok önde gelen isminin çağrısına rağmen Nagelsmann İsviçre maçına Galatasaraylı yıldızı ilk 11'de başlattı.

Tecrübeli oyuncu sahada 63 dakika kaldıktan sonra yerini Bayern Münih'in genç yıldızı Lennart Karl'a bıraktı. Nagelsmann'ın bu tercihi işine kimsenin karışmaması gerektiğine dair açık bir rest olarak yorumlandı.