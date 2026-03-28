The Madison’dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı

Taylor Sheridan’ın Yellowstone evreninden yeni dizisi The Madison, Paramount+’ta ilk 10 günde 8 milyon izlenmeye ulaştı. Yapım, Sheridan’ın kariyerinin en güçlü dizi açılışı oldu.Derleyen: Sinan Başhan
Taylor Sheridan’ın Yellowstone evreninde geçen yeni dizisi The Madison’ın ilk bölümü, Paramount+’ta yayınlandığı ilk 10 günde 8 milyon izlenmeye erişti.
Paramount’un açıkladığı verilere göre bu rakam, daha önce Yellowstone, Tulsa King ve Lioness gibi yapımlara imza atan Sheridan’ın bugüne kadarki en yüksek ilk sezon açılışı oldu.
Dizi ayrıca 35 yaş üstü kadın izleyiciler arasında da Sheridan’ın en güçlü açılış yapan yapımı olarak öne çıktı.
Yapım doğrudan Yellowstone karakterlerini takip etmese de, Montana’da geçen aile merkezli yapısı ve Taylor Sheridan imzası nedeniyle aynı anlatı iklimini paylaşan bir yapım olarak konumlanıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ise Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman, Will Arnett, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova ve Matthew Fox yer alıyor.