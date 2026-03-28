The Madison'dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı

Taylor Sheridan’ın Yellowstone evreninden yeni dizisi The Madison, Paramount+’ta ilk 10 günde 8 milyon izlenmeye ulaştı. Yapım, Sheridan’ın kariyerinin en güçlü dizi açılışı oldu.

The Madison, Paramount+'ta ilk 10 gününde 8 milyon izlenmeye ulaştı.

1 7
The Madison’dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı - Resim: 2

Yapım, Taylor Sheridan'ın kariyerinin en güçlü dizi açılışı olarak kayıtlara geçti.

2 7
The Madison’dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı - Resim: 3

Taylor Sheridan’ın Yellowstone evreninde geçen yeni dizisi The Madison’ın ilk bölümü, Paramount+’ta yayınlandığı ilk 10 günde 8 milyon izlenmeye erişti.

3 7
The Madison’dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı - Resim: 4

Paramount’un açıkladığı verilere göre bu rakam, daha önce Yellowstone, Tulsa King ve Lioness gibi yapımlara imza atan Sheridan’ın bugüne kadarki en yüksek ilk sezon açılışı oldu.

4 7
The Madison’dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı - Resim: 5

Dizi ayrıca 35 yaş üstü kadın izleyiciler arasında da Sheridan’ın en güçlü açılış yapan yapımı olarak öne çıktı.

5 7
The Madison’dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı - Resim: 6

Yapım doğrudan Yellowstone karakterlerini takip etmese de, Montana’da geçen aile merkezli yapısı ve Taylor Sheridan imzası nedeniyle aynı anlatı iklimini paylaşan bir yapım olarak konumlanıyor.

6 7
The Madison’dan rekor açılış: 10 günde milyonlara ulaştı - Resim: 7

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman, Will Arnett, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova ve Matthew Fox yer alıyor.

