Galatasaray'da transfer atağı: 4 dünya yıldızı için gaza bastılar

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı; sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda 4 dünya yıldızına yöneldi. İşte detaylar...

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon en az çeyrek final hedefliyor.

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde önemli hamleler yapması beklenen sarı-kırmızılıların gündeminde Virgil van Dijk dahil 4 dünyaca ünlü isim bulunuyor.

VAN DIJK, GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR İDDİASI

Adı uzun süredir Galatasaray’la anılan Virgil van Dijk, Sözcü’nün haberine göre sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor. Cimbom, Liverpool ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki stoper ile temaslarını yoğunlaştıracak.

SALAH İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray’ın, Liverpool’dan ayrılma kararı alan Mohamed Salah için de görüşmelere başladığı bildirildi.

BERNARDO SILVA VE BRUNO FERNANDES

Hücuma dönük orta saha arayışında olan Galatasaray’ın bu bölge için en büyük adaylarının Manchester City’den Bernardo Silva ve Manchester United’dan Bruno Fernandes olduğu belirtildi.

Söz konusu 4 yıldızın da Galatasaray yönetiminin hayallerini süslediği ve transferler için tüm imkanların zorlanacağı ifade edildi.

Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk’un bu transferlerin gerçekleşmesini özellikle istediği ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu kaydedildi.

Buruk, genç oyuncuların gelişimini de takip ederek kadro dengesini sağlamak istiyor ve transferde yönetimle irtibatta olacak.

