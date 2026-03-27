İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırılara karşı misilleme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

DMO tarafından yapılan açıklamada, bölgede faaliyet gösteren ABD bağlantılı şirketler ile İsrail’le müttefik ağır sanayi kuruluşlarına yönelik uyarıda bulunuldu. Yetkililer, bu tesislerde çalışanların can güvenliği açısından iş yerlerini terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, bu tür sanayi tesislerinin çevresinde yaşayan sivillere de çağrı yapılarak, olası saldırılar gerçekleşene kadar en az 1 kilometre uzaklaşmaları istendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı. Musevi, “Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin” diyerek misillemenin kapsamına işaret etti.