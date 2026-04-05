İran, Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı kısıtlamalara ilişkin yeni bir karar açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Irak’ın bu kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurdu.

İran basınına yansıyan açıklamada Zülfikari, “Irak, Hürmüz Boğazı’nda uyguladığımız kısıtlamadan muaf tutulmuştur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD, İsrail ve bu ülkelere destek veren devletlerin gemilerine yönelik kısıtlamaların devam edeceği bildirildi.

Zülfikari, yaşanan gelişmelerin ABD’nin Irak’taki varlığına son verilmesi için bir fırsat olduğunu savunarak, İran ve Irak halklarının birlikte hareket edeceğini öne sürdü.