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Kaynak: Haber Merkezi

İran Ordusu Koordinasyon Başkanı Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve kontrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TAM KONTROLE SAHİBİZ"

İran devlet televizyonuna konuşan Seyyari, İran Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimi, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi üzerinde tam kontrole sahip olduğunu öne sürdü.

Seyyari, "İran'ın izni olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilik olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL TİCARET İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, son dönemde yaşanan gerilimler nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

İranlı yetkilinin açıklamaları, boğazdaki güvenlik ve deniz trafiğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.